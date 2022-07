“Favola in fiore”, alla Casa Alpina di Ollomont la mostra di Fulvia Mendini (Di martedì 26 luglio 2022) Dal 23 luglio al 28 agosto la Casa Alpina accoglie una calibrata selezione di opere dedicate alla natura e alle creature dell’immaginario AOSTA – Una “Favola” pittorica all’interno di una costruzione storica che rivede il lieto fine, come la Casa Alpina di Ollomont, in cui è in corso il sapiente restauro filologico portato avanti dal restauratore Michele Rimassa e dall’event manager ed ex amministratrice comunale Simona Oliveti. Dal 23 luglio al 28 agosto la sala centrale della Casa Alpina accoglie la mostra di Fulvia Mendini “Favola in fiore”: una calibrata selezione di opere dedicate alla natura e alle creature dell’immaginario che ... Leggi su lopinionista (Di martedì 26 luglio 2022) Dal 23 luglio al 28 agosto laaccoglie una calibrata selezione di opere dedicatenatura e alle creature dell’immaginario AOSTA – Una “” pittorica all’interno di una costruzione storica che rivede il lieto fine, come ladi, in cui è in corso il sapiente restauro filologico portato avanti dal restauratore Michele Rimassa e dall’event manager ed ex amministratrice comunale Simona Oliveti. Dal 23 luglio al 28 agosto la sala centrale dellaaccoglie ladiin”: una calibrata selezione di opere dedicatenatura e alle creature dell’immaginario che ...

