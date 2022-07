Draghi chiede al Parlamento l’Ok per fare più debito

(Di martedì 26 luglio 2022) “Il Governo ril’autorizzazione a ricorrere all’indebitamento, confermando per l’anno 2022 sia la previsione di crescita del prodotto interno lordo sia i saldi programmatici già autorizzati con la precedente Relazione aldi aprile scorso e incorporati nel quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2022, nonché il rapportopubblico-Pil”. È quanto si legge nella relazione, firmata dal ministro dell’Economia Daniele Franco e dal premier Mario, che il governo sta inviando alcon la richiesta di utilizzare i margini di 14,3 miliardi per “interventi urgenti” contro rincari e inflazione. Il Governo ril’autorizzazione a ricorrere all’indebitamento per interventi urgenti contro rincari e inflazione La relazione al ...

TizianaFerrario : Si allunga l’elenco di chi chiede a #Draghi di restare: sindaci,governatori,imprenditori, medici,politici consapevo… - pierofassino : Curioso modo di ragionare di Meloni. Se chiede elezioni è 'per difendere la democrazia'. Se oltre 1000 Sindaci - mo… - lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - danilocormons : RT @VisioneTv: Cade Draghi, e ops: l’Ordine dei Medici si ricorda qual è il suo mestiere. Una mozione Fnomceo chiede che siano riammessi al… - Sara26838135 : RT @SilvanaBuonoco2: @EnricoLetta Hai dimenticato la riapertura delle centrali a carbone voluta da draghi? L'emergenza che genera ulteriore… -

... ma vinceremo noi"), Carlo Calenda annuncia: "dicesse che non è disponibile come premier ... Da una parte il diktat della leader di FdI Giorgia Meloni chealla sua coalizione di stabilire ...Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio Marioe del ministro dell'Economia Daniele Franco, la Relazione al Parlamento che aggiorna gli ...quali si...Le attività del governo non si fermano, l'esecutivo ha ancora tanto da fare sempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase. Questo il ragionamento del premier Mario Draghi, nell' ...