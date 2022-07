napolista : Di Marzio: Kim a Villa Stuart per le visite mediche col Napoli Il difensore è arrivato, il Napoli ha completato il… - infoitsport : Di Marzio: Kim al Napoli, oggi le visite mediche - calsciomercato : ????????Napoli, oggi Kim Min-Jae svolgerà le visite mediche con il club azzurro. [Gianluca Di Marzio] #Napoli #SerieA #Calciomercato - napolista : Di Marzio: #Kim al #Napoli, oggi le visite mediche L’affare dovrebbe essersi chiuso. Sembra finalmente arrivato l’… - infoitsport : Di Marzio annuncia il giorno dell’arrivo di Kim al Napoli: la data -

OggiMin - jae è atteso in Italia per svolgere le visite mediche con il Napoli. A parlarne è Gianluca Di. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI La dedica della moglie di ...... che oggi dovrebbe aggregarsi al gruppo Sembra essere oggi il giorno dial Napoli. Ieri l'... Ora il giornalista Sky Gianluca Discrive su Twitter che le visite mediche sono fissate per oggi. ...Il Napoli è pronto ad accogliere il centrale coreano Kim Min-Jae: il giocatore è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche Il Napoli è pronto ad accogliere il centrale coreano Kim Min-Jae: il gioc ...Calciomercato Napoli- Aggiornamenti importante in casa partenopea per quanto riguarda Kim. 2.5 netti più bonus al difensore che potrà rescindere il contratto col Napoli dal secondo anno versando 50 mi ...