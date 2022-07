Conte e Salvini giù, i sondaggi penalizzano i responsabili del draghicidio (Di martedì 26 luglio 2022) I primi sondaggi post crollo dell'esecutivo Draghi svelano le intenzioni degli italiani. Con il voto tra 60 giorni, al primo posto e in crescita c'è Giorgia Meloni. Al secondo ancora il Pd di Enrico Letta. In netto vantaggio però resta la coalizione di centrodestra. Anche se, dalle percentuali di Swg S.p.A. a quelle di Euromedia research, si fotografa una situazione in movimento. Mentre Giuseppe Conte e Matteo Salvini sono i principali imputati per aver creato prima l'instabilità e poi la fine di una delle rare esperienze di governo di alto profilo dell'Italia. Un peso che gli elettori non sembrano voler dimenticare una volta alle urne. Intenzioni di voto Fratelli d'Italia, coerentemente con il suo ruolo di opposizione, sale ovunque, posizionandosi al 25 per cento (+1,2) secondo Swg e al 23,5 per cento (+1,5) per Euromedia. Anche ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 26 luglio 2022) I primipost crollo dell'esecutivo Draghi svelano le intenzioni degli italiani. Con il voto tra 60 giorni, al primo posto e in crescita c'è Giorgia Meloni. Al secondo ancora il Pd di Enrico Letta. In netto vantaggio però resta la coalizione di centrodestra. Anche se, dalle percentuali di Swg S.p.A. a quelle di Euromedia research, si fotografa una situazione in movimento. Mentre Giuseppee Matteosono i principali imputati per aver creato prima l'instabilità e poi la fine di una delle rare esperienze di governo di alto profilo dell'Italia. Un peso che gli elettori non sembrano voler dimenticare una volta alle urne. Intenzioni di voto Fratelli d'Italia, coerentemente con il suo ruolo di opposizione, sale ovunque, posizionandosi al 25 per cento (+1,2) secondo Swg e al 23,5 per cento (+1,5) per Euromedia. Anche ...

