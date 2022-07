Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | ad Agrigento il battesimo del piccolo Gabriele | il padrino è Alfonso Signorini

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Alfonso Signorini battezza il bambino di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: «Gabriele è anche figlio mio» - FQMagazineit : Alfonso Signorini: “Questo dimostra che il Grande Fratello è vero, non è tutto scritto”. Le parole del conduttore a… - telodogratis : Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Il Gf è vita vera” / VIDEO - palermomaniait : Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - - zazoomblog : Gf Vip 4 Alfonso Signorini padrino al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (Video) - #Alfonso… -

e Paolo Ciavarro, i primi mesi del figlio Gabriele sono dolcissimi e colorati - guarda SORPRESA NON TROPPO - Non è stata una novità infatti, al nono mese, a inizio febbraio ...Alfonso Signorini padrino del piccolo Gabriele, sui social le foto ...Battesimo con un padrino d’eccezione per Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia! Ma si nota un’assenza importante…Ieri nella ...Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di battezzare il figlio Gabriele nella Cattedrale di San Gerlando ad Agrigento . L'influencer sui social ha ...