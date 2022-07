Chiara Ferragni svela perché ha scelto di chiamare i suoi figli Leone e Vittoria: “È una storia troppo cute!” (Di martedì 26 luglio 2022) Chiara Ferragni è uno dei personaggi più rilevanti sul web degli ultimi tempi. Oltre ad essere la più nota influencer sui maggior social network, sarà il prossimo anno co-conduttrice al fianco di Amadeus del Festival di Sanremo. Chiara però è anche una mamma e una moglie tra un impegno e l’altro. Nel 2018 infatti, lei e Fedez sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leone, già star di internet con le sue espressioni iconiche. Nel 2021, subito dopo la partecipazione del rapper al Festival di Sanremo, è nata Vittoria, anche lei famosa per il suo carattere vulcanico e i simpatici battibecchi col fratello maggiore. Attorno alla vita dei Ferragnez c’è una continua curiosità e voglia di partecipazione. I due condividono tantissimo con i loro follower e a volte, interagiscono con loro sulla vita ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 luglio 2022)è uno dei personaggi più rilevanti sul web degli ultimi tempi. Oltre ad essere la più nota influencer sui maggior social network, sarà il prossimo anno co-conduttrice al fianco di Amadeus del Festival di Sanremo.però è anche una mamma e una moglie tra un impegno e l’altro. Nel 2018 infatti, lei e Fedez sono diventati genitori per la prima volta del piccolo, già star di internet con le sue espressioni iconiche. Nel 2021, subito dopo la partecipazione del rapper al Festival di Sanremo, è nata, anche lei famosa per il suo carattere vulcanico e i simpatici battibecchi col fratello maggiore. Attorno alla vita dei Ferragnez c’è una continua curiosità e voglia di partecipazione. I due condividono tantissimo con i loro follower e a volte, interagiscono con loro sulla vita ...

IsaeChia : Chiara Ferragni svela perché ha scelto di chiamare i suoi figli Leone e Vittoria: “È una storia troppo cute!” L’in… - Novella_2000 : Chiara Ferragni rivela per quale motivo ha chiamato sua figlia Vittoria - Luca_zone : @DrApocalypse Ha ragione Selvaggia Lucarelli, soprattutto perché Chiara Ferragni è tanto imitata e dovrebbe stare a… - Luca_zone : RT @DrApocalypse: Chiara Ferragni: 'Ho rubato l'accappatoio in un hotel'. Selvaggia Lucarelli: 'È un reato, non è una cazzatina' https://t… - zazoomblog : Da Chiara Ferragni a Hailey Bieber le vip riscoprono la canotta bianca - #Chiara #Ferragni #Hailey #Bieber -