Cairo: «Il calcio italiano va ripensato, così com’è non è più sostenibile» (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dal Festival dello Sport. “Il calcio italiano va ripensato, siamo arrivati a un livello esagerato. Già prima del Covid i conti non andavano bene, oggi ancora di più. Ripensiamo a quando il calcio italiano valeva 900 milioni di euro di diritti televisivi: secondi solo dietro l’Inghilterra. Tutti gli altri, dalla Spagna alla Germania, erano dietro. Non siamo riusciti a capire cosa andava fatto per diffondere il calcio italiano nel mondo. Cosa che invece ha fatto la Spagna”. Cairo continua: “Rispetto al calcio inglese e spagnolo, l’Italia ha un livello di fatturato inferiore che non permette di fare investimenti. Non è facile oggi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente del Torino, Urbano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dal Festival dello Sport. “Ilva, siamo arrivati a un livello esagerato. Già prima del Covid i conti non andavano bene, oggi ancora di più. Ripensiamo a quando ilvaleva 900 milioni di euro di diritti televisivi: secondi solo dietro l’Inghilterra. Tutti gli altri, dalla Spagna alla Germania, erano dietro. Non siamo riusciti a capire cosa andava fatto per diffondere ilnel mondo. Cosa che invece ha fatto la Spagna”.continua: “Rispetto alinglese e spagnolo, l’Italia ha un livello di fatturato inferiore che non permette di fare investimenti. Non è facile oggi ...

marinabeccuti : Cairo: 'Ci vuole un aiuto da chi governa il calcio' - Torinogranatait : Cairo: 'Ci vuole un aiuto da chi governa il calcio' - napolista : Cairo: «Il calcio italiano va ripensato, così com’è non è più sostenibile» Il presidente del Torino: «Non è facile… - sportli26181512 : Torino, Cairo: 'Salary cap? Servono limiti, in Italia club non più sostenibili': Urbano Cairo, presidente di RCS e… - Corriere : Cairo: «Il calcio italiano va ripensato. Ci sono troppi debiti, si punti sui giovani» -