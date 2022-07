Bistrovic è del Lecce, Benassi e Di Francesco a un passo (Di martedì 26 luglio 2022) I salentini proseguono la loro campagna acquisti piazzando un altro colpo: dal Cska arriva il centrocampista croato Kristjjan Bistrovic, classe 1998. Ma il Lecce non ha intenzione di fermarsi qui, visto che ha messo nel mirino Federico Di Francesco e Marco Benassi. Chi è Bistrovic? È reduce da un campionato in Turchia, al Kisimpasa, e si è subito preso il posto da titolare. Questo fa capire che si tratta di un giocatore di personalità come dimostrano le due presenze in Champions League e le 14 in Europa League. Fa della sostanza e del tiro le sue armi migliori. Benassi e Di Francesco in arrivo Il.ds dei salentini, Pantaleo Corvino, si è convinto a ritornare su un suo vecchio pallino, quel Marco Benassi che portò alla Fiorentina. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 luglio 2022) I salentini proseguono la loro campagna acquisti piazzando un altro colpo: dal Cska arriva il centrocampista croato Kristjjan, classe 1998. Ma ilnon ha intenzione di fermarsi qui, visto che ha messo nel mirino Federico Die Marco. Chi è? È reduce da un campionato in Turchia, al Kisimpasa, e si è subito preso il posto da titolare. Questo fa capire che si tratta di un giocatore di personalità come dimostrano le due presenze in Champions League e le 14 in Europa League. Fa della sostanza e del tiro le sue armi migliori.e Diin arrivo Il.ds dei salentini, Pantaleo Corvino, si è convinto a ritornare su un suo vecchio pallino, quel Marcoche portò alla Fiorentina. ...

