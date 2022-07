Battiti Live 2022 stasera su Italia 1: la scaletta della quarta puntata (Di martedì 26 luglio 2022) stasera su Italia 1 alle 21:20 torna Battiti Live 2022, la storica kermesse estiva condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco i cantanti della quarta puntata. stasera su Italia1 alle 21:20 nuovo appuntamento con Battiti Live 2022, lo storico programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che torna dopo il successo della scorsa settimana. Ecco la scaletta della quarta puntata: Elodie Alvaro Soler Topic Rkomi La Rappresentante di Lista Gabry Ponte Ana Mena Fedez, Mara Sattei, Tananai Francesca Michielin Aka7even Carl Brave Noemi Lazza Kayma Anna The ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022)su1 alle 21:20 torna, la storica kermesse estiva condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco i cantantisu1 alle 21:20 nuovo appuntamento con, lo storico programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che torna dopo il successoscorsa settimana. Ecco la: Elodie Alvaro Soler Topic Rkomi La Rappresentante di Lista Gabry Ponte Ana Mena Fedez, Mara Sattei, Tananai Francesca Michielin Aka7even Carl Brave Noemi Lazza Kayma Anna The ...

