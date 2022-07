Barcellona, Xavi: “Per ora impossibile un ritorno di Messi” (Di martedì 26 luglio 2022) Un ritorno di Lionel Messi al Barcellona “è impossibile” al momento. Lo dice il tecnico blaugrana Xavi, ex compagno di squadra del fuoriclasse argentino, in una conferenza stampa in vista del test contro la Juventus. “Ha un contratto ed è impossibile in questo momento – ha detto a Dallas-. Messi è il miglior calciatore del mondo e della storia. Il presidente Laporta ha già detto che la storia di Messi con il Barca non è finita, ma ora non è il momento di parlarne”. Per il momento Xavi si gode Lewandowski: “Si è adattato molto bene -ha detto-. È molto umile e ha vinto quasi tutto nel mondo del calcio. Ha l’umiltà di lavorare sodo per la squadra e per noi è un acquisto incredibile. Davvero bravo, sono davvero felice di avere Robert ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Undi Lionelal“è” al momento. Lo dice il tecnico blaugrana, ex compagno di squadra del fuoriclasse argentino, in una conferenza stampa in vista del test contro la Juventus. “Ha un contratto ed èin questo momento – ha detto a Dallas-.è il miglior calciatore del mondo e della storia. Il presidente Laporta ha già detto che la storia dicon il Barca non è finita, ma ora non è il momento di parlarne”. Per il momentosi gode Lewandowski: “Si è adattato molto bene -ha detto-. È molto umile e ha vinto quasi tutto nel mondo del calcio. Ha l’umiltà di lavorare sodo per la squadra e per noi è un acquisto incredibile. Davvero bravo, sono davvero felice di avere Robert ...

