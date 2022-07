Andreas Muller rompe il silenzio sull'addio ad Amici di Veronica Peparini (Di martedì 26 luglio 2022) Andreas Muller e Veronica Peparini sono una coppia da diversi anni ormai. Nei mesi scorsi si era fatta avanti la voce per cui c'era nella coppia una crisi in corso. Dopo il gesto del ballerino nei confronti della sua compagna, siamo certi che le voci sulla crisi spariranno. Ecco cosa ha scritto Andreas al suo amore. Solo ieri è arrivata la notizia ufficiale che Veronica Peparini, dopo 9 anni di presenza nel talent Amici, non ci sarà nella nuova edizione. La coreografa di fama internazionale verrà sostituita da Emaniel Lo. Non si conoscono i motivi dell'abbandono della Peparini ma si può immaginare che ritirarsi dalla scuola di Amici sia stata per lei un doppio dolore. E' stato proprio nelle aule e tra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 26 luglio 2022)sono una coppia da diversi anni ormai. Nei mesi scorsi si era fatta avanti la voce per cui c'era nella coppia una crisi in corso. Dopo il gesto del ballerino nei confronti della sua compagna, siamo certi che le vocia crisi spariranno. Ecco cosa ha scrittoal suo amore. Solo ieri è arrivata la notizia ufficiale che, dopo 9 anni di presenza nel talent, non ci sarà nella nuova edizione. La coreografa di fama internazionale verrà sostituita da Emaniel Lo. Non si conoscono i motivi dell'abbandono dellama si può immaginare che ritirarsi dalla scuola disia stata per lei un doppio dolore. E' stato proprio nelle aule e tra ...

