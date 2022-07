Amazon Prime: aumento shock per l’abbonamento (Di martedì 26 luglio 2022) Amazon Prime L’inflazione colpisce anche Amazon e, di conseguenza, i suoi clienti. Dal prossimo 15 settembre i costi dell’abbonamento Prime, che comprende consegne illimitate anche nel weekend, servizi aggiuntivi e soprattutto la visione dei contenuti Prime Video, aumenteranno e non di poco (ben al di sopra dell’inflazione): 4,99 euro al posto di 3,99 per quello mensile e ben 39,90 invece che 36,00 per quanto riguarda quello annuale. La notizia è stata comunicata agli abbonati attraverso una mail, nella quale vengono accennati i motivi ovvero “l’aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime e si basano su circostanze esterne fuori dal nostro ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 luglio 2022)L’inflazione colpisce anchee, di conseguenza, i suoi clienti. Dal prossimo 15 settembre i costi del, che comprende consegne illimitate anche nel weekend, servizi aggiuntivi e soprattutto la visione dei contenutiVideo, aumenteranno e non di poco (ben al di sopra dell’inflazione): 4,99 euro al posto di 3,99 per quello mensile e ben 39,90 invece che 36,00 per quanto riguarda quello annuale. La notizia è stata comunicata agli abbonati attraverso una mail, nella quale vengono accennati i motivi ovvero “l’generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione che incide sui costi specifici del servizioe si basano su circostanze esterne fuori dal nostro ...

emenietti : in un colpo solo l’abbonamento ad amazon prime aumenta di quasi il 40% ?? - repubblica : Amazon Prime, aumenta il prezzo dell'abbonamento: dal 15 settembre la tariffa annuale salirà da 36 a 49,90 euro - sole24ore : ?? #Amazon corre ai ripari contro costi e inflazione e aumenta i prezzi di #Prime. «È la prima volta che modifichiam… - filadelfo72 : Amazon Prime presto costerà di più, batosta per gli abbonati italiani al servizio - Manuela9679 : @DanippaLippa Infatti, non ho Amazon prime... -