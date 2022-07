Vaiolo delle scimmie | Capua | “Diffusione inattesa e preoccupante”

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – L’infezione da“è all’inizio di un percorso diinatteso e. E’ urgente intervenire, perché non andrà via da solo e i casi continuano a crescere”. Lo sottolinea la virologa Ilaria, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, in un tweet a commento di un suo intervento di ieri al Gr1. I 16mila casi di Monkeypox virus segnalati nel mondo “sono tanti”, sottolinea, dopo che il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato sabato ilemergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). Questo virus “bisogna tenerlo sotto ...

La Commissione europea ha approvato l'estensione di un vaccino del gruppo farmaceutico Bavarian Nordic contro la diffusione del vaiolo delle scimmie. Lo ha annunciato il laboratorio danese. Il via libera da Bruxelles segue quello del regolatore europeo, l'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che venerdi' aveva dato il suo ...