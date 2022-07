See 3 | nel trailer Jason Momoa affronta una nuova pericolosa arma

(Di lunedì 25 luglio 2022) Unapotentissimaincendiaria sarà laminaccia che il Voss didevere neldella serie Apple Tv+ See 3. Ilufficiale di See 3 mostra la staralle prese con una. La terza e ultima stagione del dramma post-apocalittico tornerà su Apple TV+ il 26 agosto. Interpretato da, See segue l'impavido leader della tribù Alkenny, Baba Voss () per secoli in un futuro distopico in cui l'umanità ha perso la capacità di vedere. Voss deve proteggere la sua famiglia quando la spietata regina, Kane, scopre che i suoi figli hanno la mitica ...

Dal latte alle vongole, il caldo record si pagherà nel carrello - la Repubblica

Come anticipato nel nostro speciale sul San Diego Comic - Con 2022, il trailer di See 3 è stato lanciato nel corso della convention, durante il panel di Apple TV+. Una nuova potentissima arma incendiaria sarà la nuova minaccia che il Voss di Jason Momoa deve affrontare nel trailer della serie Apple Tv+ See 3. Il trailer ufficiale di See 3 mostra la star Jason Momoa alle prese con una nuova minaccia. She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie televisiva Marvel, sta per arrivare su Disney+: andiamo subito a scoprire tutte le informazioni.