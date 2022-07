Roma | Ibanez apre all'addio | 'In questi giorni'

OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - TuttoASRoma24 : Roma, parla Ibanez: “Obiettivo Champions League, per il futuro vedremo” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - sportal_it : Roma, Roger Ibanez sibillino sul suo futuro - LeonardoCampag4 : @MilanMagnum @vendesizzo Aggiungo: la Roma ha perso tantissime partite di un solo goal, e il 70% dei goal subiti de… - hakimtdream : g sulla pelle di Ibanez e Roma Twitter? -

Considerando che lasi allena da appena da una ventina di giorni, è inevitabile che qualcuno appaia in ritardo. Tra questi, c'è. Viña , al debutto l'altra sera in un ruolo non suo, è ...Rogerè finito nel mirino di Real Madrid e Barcellona . Il difensore dellaè attenzionato dai due top club della Lig a che stanno cercando un nuovo rinforzo in difesa e nella lista ...Roger Ibanez e la Roma. Un'intesa che potrebbe anche spezzarsi in questa sessione di mercato dopo due anni e mezzo insieme. Parlando a LaRoma24 il difensore ha infatti parlato del suo futuro, non assi ...Roger Ibanez ha parlato della voglia di raggiungere l'obiettivo Champions League con la Roma e delle voci di mercato sul suo conto ...