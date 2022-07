Quando era la sinistra ad insultare Brunetta, il bodyshaming diventava body shower… (Di lunedì 25 luglio 2022) Conoscete la differenza tra bodyshaming e body shower? Praticamente nessuna se di mezzo c’è Renato Brunetta. L’attuale ministro è da ieri quasi oggetto di culto a sinistra dopo aver svelato in tv la propria sofferenza per gli attacchi subiti dopo la sua decisione di lasciare Forza Italia. In particolare, dopo aver lamentato il trattamento ricevuto via Instagram da Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi. E lì è partita la corsa della sinistra a puntare il dito contro il bodyshaming, censurabile pratica che indica il dileggio di una persona per i suoi difetti fisici. E Brunetta è basso di statura. Peccato solo che sia lo stesso ministro oggetto in passato di analoghi “affettuosi massaggi” ad opera della parte politica che ora ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Conoscete la differenza trashower? Praticamente nessuna se di mezzo c’è Renato. L’attuale ministro è da ieri quasi oggetto di culto adopo aver svelato in tv la propria sofferenza per gli attacchi subiti dopo la sua decisione di lasciare Forza Italia. In particolare, dopo aver lamentato il trattamento ricevuto via Instagram da Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi. E lì è partita la corsa dellaa puntare il dito contro il, censurabile pratica che indica il dileggio di una persona per i suoi difetti fisici. Eè basso di statura. Peccato solo che sia lo stesso ministro oggetto in passato di analoghi “affettuosi massaggi” ad opera della parte politica che ora ...

