Pensioni, dal 2023 torna la Legge Fornero? I possibili scenari (Di lunedì 25 luglio 2022) A causa della caduta del governo Draghi rischia di essere rimandato il dossier della riforma del sistema Pensionistico. Infatti, senza alcun intervento sulla misura, tornerebbe in vigore la Legga n.92/2012, ovvero la Legge Fornero. In alternativa, ci sarebbero altre opzioni da valutare, come la proroga di Quota 102 o la possibilità di andare in pensione anticipata a 63 anni, con assegno ridotto. Quest’ultima situazione è stata proposta da Pasquale Tridico, il presente dell’Inps. Sicuramente la caduta del governo Draghi porterà a non poche complicazioni, di cui ci si renderà conto nel tempo. E tra queste vi è quella legata alla serie di riforme che da tempo sono sul tavolo dell’esecutivo. Le ultime notizie su Pensioni e riforma Pensioni sono confuse anche perchè si prevede che i vari ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) A causa della caduta del governo Draghi rischia di essere rimandato il dossier della riforma del sistemastico. Infatti, senza alcun intervento sulla misura, tornerebbe in vigore la Legga n.92/2012, ovvero la. In alternativa, ci sarebbero altre opzioni da valutare, come la proroga di Quota 102 o latà di andare in pensione anticipata a 63 anni, con assegno ridotto. Quest’ultima situazione è stata proposta da Pasquale Tridico, il presente dell’Inps. Sicuramente la caduta del governo Draghi porterà a non poche complicazioni, di cui ci si renderà conto nel tempo. E tra queste vi è quella legata alla serie di riforme che da tempo sono sul tavolo dell’esecutivo. Le ultime notizie sue riformasono confuse anche perchè si prevede che i vari ...

