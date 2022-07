Osimhen: “Faremo molto meglio della passata stagione” (Di lunedì 25 luglio 2022) Victor Osimhen, bomber nigeriano del Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Il Napoli è cambiato molto in questa sessione di mercato. Sono partiti senatori come Insigne e Koulibaly e sono arrivati giovani molto interessanti. Durante la sua intervista Osimhen ha parlato del cambiamento che è in atto in casa Napoli. Queste le sue parole: “La squadra è molto cambiata. Sono andati via Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens e Ghoulam, uomini chiave e grandi leader, e li voglio ringraziare: li adoro tutti e auguro loro solo il meglio. Ora, però, ci sono altri leader: sono felice per Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c’è Mario Rui. I nuovi arrivati sono bravi, determinati e tecnici: ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato dai campioni che che sono ... Leggi su napolinews (Di lunedì 25 luglio 2022) Victor, bomber nigeriano del Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Il Napoli è cambiatoin questa sessione di mercato. Sono partiti senatori come Insigne e Koulibaly e sono arrivati giovaniinteressanti. Durante la sua intervistaha parlato del cambiamento che è in atto in casa Napoli. Queste le sue parole: “La squadra ècambiata. Sono andati via Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens e Ghoulam, uomini chiave e grandi leader, e li voglio ringraziare: li adoro tutti e auguro loro solo il. Ora, però, ci sono altri leader: sono felice per Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c’è Mario Rui. I nuovi arrivati sono bravi, determinati e tecnici: ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato dai campioni che che sono ...

