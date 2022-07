Monza, Ranocchia: «Qui posso crescere, ho voluto fortemente il trasferimento» (Di lunedì 25 luglio 2022) Filippo Ranocchia, neo centrocampista del Monza, è tornato a parlare del suo passaggio nel club brianzolo: le dichiarazioni Filippo Ranocchia ha parlato dopo la vittoria in amichevole del suo Monza contro il Renate. OCCASIONE – «Per me questa è l’opportunità di confrontarmi con un campionato come la Serie A. Ho voluto fortemente Monza, parliamo di una piazza che può aiutarmi molto a crescere e aspetto con ansia l’inizio della nuova stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Filippo, neo centrocampista del, è tornato a parlare del suo passaggio nel club brianzolo: le dichiarazioni Filippoha parlato dopo la vittoria in amichevole del suocontro il Renate. OCCASIONE – «Per me questa è l’opportunità di confrontarmi con un campionato come la Serie A. Ho, parliamo di una piazza che può aiutarmi molto ae aspetto con ansia l’inizio della nuova stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Tema #Ranocchia al #Monza: confermata la formula del prestito con diritto di riscatto. Le due società, ora, stanno… - romeoagresti : Capitolo #Ranocchia: il #Monza è in pressing totale e sta provando a chiudere nei prossimi giorni il suo arrivo dal… - romeoagresti : In queste ore la #Juve deciderà se portare o meno #Ranocchia negli States. Il centrocampista è stato sondato da div… - pazzamentejuve : Filippo Ranocchia dopo l'amichevole tra Monza e Renate: 'Ho l'opportunità di confrontarmi con la Serie A. Ho voluto… - Ftbnews24 : Monza, Ranocchia: “Ho voluto fortemente questo club, un’opportunità per crescere” #SerieA -