La Premier abbassa l’età per le seconde squadre | solo U21

In vista della stagione 2022/23 che inizierà il 5 agosto, la Premier League inglese è pronta a introdurre importanti novità. Dall'inizio della nuova stagione calcistica, la Premier League 2 – che in precedenza vedeva la partecipazione delle formazioni Under 23 – diventerà una competizione riservata solamente agli Under 21. La modifica del limite di età, Calcio e Finanza.

