"Immigrati e sicurezza", Nicola Porro inchioda Draghi e Pd: come condannano l'Italia (Di lunedì 25 luglio 2022) Non si sa bene cosa sia l'Agenda Draghi, "non è neanche un progetto, non ha date, non ci sono punti precisi di un programma, è una categoria dello spirito. Eppure chi si ribella all'Agenda non è serio, non ha capito come risolvere le questioni fondamentali di questo Paese", scrive Nicola Porro nel suo editoriale su Il Giornale. Intanto, mentre si parla di questa "mitica agenda", prosegue il conduttore di Quarta Repubblica, "ti capita di vedere un video girato a Milano. Stazione Centrale. Pieno giorno. Due Immigrati se le danno di santa ragione: e uno di loro, minorenne, viene ripreso insanguinato e scalciato come un animale mentre geme a terra. E non mancano episodi simili precedenti, a Milano come in altre città. "La sicurezza, ...

