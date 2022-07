Identità di genere, Salvini banalizza e attacca le scuole che “fanno l’appello per cognome”. Ironia social. Zan: “Specula per consenso” (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel comizio di Domodossola di sabato 23 luglio, il leader leghista Matteo Salvini ha sfoderato tutti i cavalli di battaglia cari ai leghisti Lega. Immancabili la sicurezza, la lotta all’immigrazione, ma anche la battaglia contro la cosiddetta “teoria gender“, da sempre agitata come spauracchio dalla fascia più integralista della Lega. Per farlo ha preso spunto dal caso del preside di una scuola materna di Pistoia, che ha proposto di eliminare il rosa e l’azzurro dai grembiulini contro gli stereotipi, e in poco più di un minuto e mezzo ha mischiato i temi relativi alla formazione, l’inclusività, i diritti e la parità facendone un gran minestrone a uso elettorale. Strafalcioni inclusi. Anche per questo l’intervento è finito in rete scatenando centinaia di critiche e commenti ironici. “In questo asilo – dice riferendosi a Pistoia – dall’anno prossimo non metteranno più il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel comizio di Domodossola di sabato 23 luglio, il leader leghista Matteoha sfoderato tutti i cavalli di battaglia cari ai leghisti Lega. Immancabili la sicurezza, la lotta all’immigrazione, ma anche la battaglia contro la cosiddetta “teoria gender“, da sempre agitata come spauracchio dalla fascia più integralista della Lega. Per farlo ha preso spunto dal caso del preside di una scuola materna di Pistoia, che ha proposto di eliminare il rosa e l’azzurro dai grembiulini contro gli stereotipi, e in poco più di un minuto e mezzo ha mischiato i temi relativi alla formazione, l’inclusività, i diritti e la parità facendone un gran minestrone a uso elettorale. Strafalcioni inclusi. Anche per questo l’intervento è finito in rete scatenando centinaia di critiche e commenti ironici. “In questo asilo – dice riferendosi a Pistoia – dall’anno prossimo non metteranno più il ...

