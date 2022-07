 Eventi estivi – Torna al Parco Chigi di Ariccia un viaggio nel sogno sui versi di Ludovico Ariosto

Leggi su italiasera

(Di lunedì 25 luglio 2022) Con oltre 4000 spettatori all’attivo, fino al 31 luglio 2022 nel seicentesco giardino/scrigno di Palazzodi(RM)per il quinto anno un unicum nella programmazione estiva performativa del centro Italia, Labirinto d’Amore per la regia di Giacomo Zito: una messa in scena totalizzante per uno spettacolo itinerante, in cui lo spettatore è invitato a seguire 4 storie d’amore tratte dalla grande letteratura italiana, in uno dei patrimoni storici e artistici del Lazio. Duelli, incantesimi, tradimenti e gesta eroiche, divertimento, follia e poesia, per unnelin compagnia di 15 attori in una miriade di personaggi. Dopo 4 anni di tutto esaurito, continuano così ile ilsuidi...