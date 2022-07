Elezioni, Renzi corre da solo, Calenda apre ma chiede garanzie. Perché il “campo largo” del Pd è difficile (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – Matteo Renzi corre da solo alle Elezioni. O meglio, corre da sola il “suo” Italia viva. Le ultime dichiarazioni, pubblicate su Agenzia Nova e su altre, disegnano un quadro, verso sinistra, tutt’altro che “largo” come vorrebbe Enrico Letta, il quale aveva “scaricato” il partito dell’ex-segretario proprio qualche giorno fa, escludendolo dal futuro “listone”. Renzi, le Elezioni e il veto del Pd Matteo Renzi ha deciso che Italia viva correrà da sola alle Elezioni. Contro “la peggiore destra d’Europa“, tuona l’ex-piddino. Che aggiunge: “Due mesi di campagna elettorale sono pochi, ma possono essere sufficienti a un ribaltone dei sondaggi o a un pareggio che permetta di ripartire da Draghi. Ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – Matteodaalle. O meglio,da sola il “suo” Italia viva. Le ultime dichiarazioni, pubblicate su Agenzia Nova e su altre, disegnano un quadro, verso sinistra, tutt’altro che “” come vorrebbe Enrico Letta, il quale aveva “scaricato” il partito dell’ex-segretario proprio qualche giorno fa, escludendolo dal futuro “listone”., lee il veto del Pd Matteoha deciso che Italia vivarà da sola alle. Contro “la peggiore destra d’Europa“, tuona l’ex-piddino. Che aggiunge: “Due mesi di campagna elettorale sono pochi, ma possono essere sufficienti a un ribaltone dei sondaggi o a un pareggio che permetta di ripartire da Draghi. Ma ...

AndreaMarcucci : Un’area che va da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda. La propone oggi @Pierferdinando in un’intervista al… - fattoquotidiano : Il leader di Italia Viva è stato convocato come teste nel processo al padre Tiziano @PacelliValeria - Agenzia_Ansa : Per Matteo Renzi In vista delle prossime elezioni serve 'un Polo del buonsenso'. Il leader di Italia Viva in un'int… - gioiet3 : Il fronte repubblicano ha bisogno di un partito vero, di un Partito Liberal Democratico - ManuelaBellipan : RT @convivioblog: In politica ( come nella vita) serve il coraggio, tutto il resto è inciucio. -