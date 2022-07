Demi Moore | “60 anni? Mi sento più viva che mai” E guai a toccarle la lunga chioma di capelli

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ilunghi si possono portare anche a sessant’? Sì, secondo l’attriceche il prossimo 11 novembre spegnerà 60 candeline ma non vuole essere essere “definita da un numero ma dalla mia esperienza“. La star di Hollywood sta vivendo una seconda giovinezza: sul piano lavorativo sta girando un nuovo film in Europa, l’horror “The Substance” la cui trama è ancora top secret ma viene già definito “un’interpretazione femminista esplosiva del Body Horror”. L’amore va a gonfie vele tanto che da da tempo ha ritrovato la serenità affettiva accanto allo chef Daniel Humm, 13meno di lei. E si è appena reinventata stilista di moda e modella per una linea di costumi da bagno. L’attrice ha disegnato una capsule di dieci modelli per il brand “Andie” riportando in voga modelli vintage dal sapore ...

CieloTV : Demi Moore e Alec Baldwin vi aspettano questa sera alle 21:15 con 'Il giurato' ?? #OgniMaledettoLunedì - ParliamoDiNews : Demi Moore ora è anche stilista e modella di swimwear #DemiMoore #25luglio - vfernandoz : @T13 Demi moore, Demi lovato - amiciweb : RT @rmc_official: L'ingresso al museo è proibito agli animali. Perché dunque questa eccezione per le celebrità? #DemiMoore - rmc_official : L'ingresso al museo è proibito agli animali. Perché dunque questa eccezione per le celebrità? #DemiMoore -

AMICA - La rivista moda donna

Il giurato , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, thriller del 1996 di Brian Gibson, con, Alec Baldwin, Joseph Gordon - Levitt, Anne Heche, James Gandolfini,...Il giurato (The Juror) - Un film di Brian Gibson. Mediocre thriller travestito da film giudiziario. Con, Alec Baldwin, Tony Lo Bianco, Joseph Gordon - Levitt, Anne Heche, James Gandolfini. Drammatico, USA, 1996. Durata 120 ... Demi Moore al Louvre col cane. E la Rete insorge: «È proibito» I costumi da bagno ideali per una donna over 50 Quelli pubblicizzati da Demi Moore, modella di moda mare a 59 anni ...Il prossimo 11 novembre Demi Moore compierà 60 anni e non si è mai sentita così bella. Per lei questo compleanno ha un che di liberatorio.