Cremonese, Ciofani: "Orgoglioso di tornare in A. Salvezza sarebbe coronamento di una carriera" (Di lunedì 25 luglio 2022) Daniel Ciofani è pronto a tornare in Serie, e lo farà con la maglia della Cremonese, con la quale ha conquistato la promozione: "E' motivo di orgoglio per me tornare a calcare i campi di Serie A, dopo il Frosinone era un mio obiettivo. Dopo tre anni, rieccomi qua". L'attaccante, ai microfoni di Sky Sport, ha poi continuato: "La Serie A è un campionato difficile, soprattutto per le neopromosse, noi dovremo avere chiaro l'obiettivo. Non dobbiamo però demoralizzarci quando perderemo. Sono arrivati in Italia anche Pogba e Di Maria, grandi campioni a livello internazionale, è sempre bello aver la possiiblità di misurarsi con loro". Ciofani si è anche soffermato sul tecnico dei grigiorossi, Massimiliano Alvini: "E' un allenatore preparato, il suo Perugia era scorbutico da affrontare. Daremo battaglia in ...

