Ciclismo | Arnaud De Lie | “È davvero speciale vincere in Vallonia La volata non è stata facile”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 luglio 2022)De Lie ha vinto quest’oggi la terza tappa del Giro di. Il belga della Lotto-Soudal si è distinto nellaprimeggiando sul traguardo di Rochefort all’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Axel Laurance (B&B HOTELS – KTM). Il 20enne ha riportato ai media ai microfoni della propria formazione: “Èinper la prima volta, avevo indicato questa tappa nel mio calendario. Il percorso era molto complesso, non eraportare la gara allo sprint”. Il vincitore della competizione odierna ha continuato dicendo: “Sébastien Grignard ha fatto un ottimo lavoro per mantenere la fuga a portata di mano. Successivamente i ragazzi hanno fatto un’ottima preparazione per la ...