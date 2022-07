Carla Cassola è morta | addio all’attrice e doppiatrice | compagna di Andrea Tidona

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’attrice si è spenta a Roma all’età di 75 anni. Nella sua vita il cinema, tanto teatro, il miglior doppiaggio femminile e il grande amore con, anche lui storico volto della televisione italiana.: chi era l’attrice esiciliana Nata a Taormina nel 1947,è diventata famosa soprattutto per le sue collaborazioni con Tinto Brass ne L’Urlo e nei film horror Demonia, La casa nel tempo, La setta. Ma nella carriera dic’è un numero enorme di film e fiction di successo e una schiera di collaborazioni illustri. L’attrice per esempio ha recitato nelle fiction Rai Il maresciallo Rocca, con Gigi Proietti, poi nella miniserie televisiva La mia casa è piena di specchi, Rocco ...

Lutto nel mondo del teatro. E' morta, compagna dell'attore modicano Andrea Tidona.è stata una interprete fine e appassionata del suo lavoro. Teatro, cinema, televisione nel corso di oltre 40 anni di carriera. E' morta l'attrice e doppiatrice, 75 anni , compagna dell'attore modicano Andrea Tidona. I due sono legati sentimentalmente da circa 35 anni hanno abitato a Roma, ma non hanno mai abbandonato la Sicilia, qui sono ... E' morga Carla Cassola, attrice e regista, compagna dell'attore modicano Andrea Tidona. Nativa di Taormina, 75 anni, molto attiva in teatro, al cinema era nota per le partecipazioni a film di registi ...