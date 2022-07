Atp Umago 2022: programma ed orari martedì 26 luglio con Musetti e Agamenone (Di lunedì 25 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Umago 2022 per la giornata di martedì 26 luglio. Torna in campo Lorenzo Musetti dopo la straordinaria impresa di Amburgo. Il carrarino è pianificato non prima delle ore 20:00 sul Centrale contro lo sloveno Bedene, in gara grazie al ranking protetto. Prima dell’azzurro spazio dedicato alle due delle tre wild card di casa sul campo intitolato a Goran Ivanisevic. Sul Grandstand si preannuncia molto interessante e combattuto il derby argentino tra Etcheverry e Bagnis. Sul Court 1, infine, riflettori puntati sul qualificato azzurro Franco Agamenone, che in serata avrà un compito molto difficile contro il serbo Djere. Di seguito il programma completo con i campi e gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Atp 250 diper la giornata di26. Torna in campo Lorenzodopo la straordinaria impresa di Amburgo. Il carrarino è pianificato non prima delle ore 20:00 sul Centrale contro lo sloveno Bedene, in gara grazie al ranking protetto. Prima dell’azzurro spazio dedicato alle due delle tre wild card di casa sul campo intitolato a Goran Ivanisevic. Sul Grandstand si preannuncia molto interessante e combattuto il derby argentino tra Etcheverry e Bagnis. Sul Court 1, infine, riflettori puntati sul qualificato azzurro Franco, che in serata avrà un compito molto difficile contro il serbo Djere. Di seguito ilcompleto con i campi e gli ...

