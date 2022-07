Anticipazioni Un posto al sole | puntate dal 25 al 29 luglio 2022 | Franco tradisce Nunzio

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ledi “Unal” dal 25 al 29. Nella puntata di lunedì 25, Angela e Katiasono in ansia per l’imminente partenza di Chiara e. Ma le cose potrebbero andare diversamente da come pianificato. Dopo aver letto i messaggi sul cellulare di Micaela e preoccupata degli effetti che le sue azioni avrebbero su qualcuno che le sta molto a cuore, Manuela chiede alla sorella che intenzioni abbia. Speranza e Mariella vogliono ricucire i non idilliaci rapporti fra Espedito e Samuel, nonostante Guido cerchi di dissuaderle. Nella puntata di martedì 26, Chiara parte da sola eprova un opprimente senso di colpa nei confronti ...