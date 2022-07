Usa | ad Alessandro Rizzo riconoscimento da Amazon per la sua ricerca su machine learning e droni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 24 luglio 2022) Il professordel Dipartimento di Eletttronica e Telecomunicazioni-DET del Politecnico di Torino, dove è coordinatore del Complex Systems Laboratory e membro del centro interdipartimentale per la robotica di servizio PIC4SeR, è tra i premiati dell’Research Awards 2022., che aveva già vinto nel 2019, è stato premiato per la suasull’interazione trae spiegazione fisica dei fenomeni, applicata ai robot volanti autonomi. Molti analisti prefigurano un mondo futuro in cui i robot autonomi affiancheranno l’uomo per aiutarlo in applicazioni di varia complessità: dall’assistenza negli ospedali alla guida autonoma, dalla bonifica dell’amianto all’agricoltura, fino alla logistica e alla consegna di pacchi e corrispondenza. ...