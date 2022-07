Unione civile tra una carabiniera e la sua compagna (Di domenica 24 luglio 2022) Elena, vicebrigadiere dell’arma dei Carabinieri, sposa Claudia, imprenditrice, sua compagna da 8 anni. L’Unione civile è avvenuta a Cefalù, in provincia di Palermo, con tanto di sciabole e picchetto d’onore. Leggo i commenti sui social con interesse, rammarico, stupore, arrivo fino al disgusto. Sono tanti, tantissimi, quelli in cui si fa riferimento “all’Arma” che avrebbe Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 24 luglio 2022) Elena, vicebrigadiere dell’arma dei Carabinieri, sposa Claudia, imprenditrice, suada 8 anni. L’è avvenuta a Cefalù, in provincia di Palermo, con tanto di sciabole e picchetto d’onore. Leggo i commenti sui social con interesse, rammarico, stupore, arrivo fino al disgusto. Sono tanti, tantissimi, quelli in cui si fa riferimento “all’Arma” che avrebbe Il Blog di Giò.

