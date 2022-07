Tanya Yashenko dovrò stare lontana da Giacomo Bonanno di Linguaglossa 

(Di domenica 24 luglio 2022) La Procura della Repubblica di Roma chiede ed ottiene dal Gip il divieto di avvicinamento per la modella 36enne che avrebbe “raggirato il nobile” Divieto di avvicinamento per la modella che ha “raggirato il nobile” su Donne Magazine.

La fine della loro storia d'amore aveva riempito i giornali a gennaio. Poi la storia si era ricomposta. Ma i pm hanno chiuso la ...E scatta il divieto di avvicinamento: frae il principe devono restare sempre almeno 200 metri.Ora è in cura dopo la sua delusione e ha trovato un’altra compagna. Da Pasqua non si sentono perché lei lo ha bloccato sul cellulare ...Sia che l'ami, sia che non l'ami, la bielorussa Tanya Yashenko dovrà tenersi a distanza dal principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. E' la procura di Roma a ...