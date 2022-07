Nandez Napoli, gli azzurri non mollano. Le richieste sono ancora alte (Di domenica 24 luglio 2022) Il Cagliari continua a sperare nella permanenza di Nahitan Nandez, ma il Napoli ha messo l’uruguaiano nella lista di mercato Il Napoli continua a sognare l’approdo di Nahitan Nandez alla corte di Luciano Spalletti. Stando a quanto riferito da calciomercato.com, i partenopei non mollano la presa e continuano a richiedere informazioni sulla situazione del centrocampista uruguaiano, ma la cifra richiesta è tra i 13 e i 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Il Cagliari continua a sperare nella permanenza di Nahitan, ma ilha messo l’uruguaiano nella lista di mercato Ilcontinua a sognare l’approdo di Nahitanalla corte di Luciano Spalletti. Stando a quanto riferito da calciomercato.com, i partenopei nonla presa e continuano a richiedere informazioni sulla situazione del centrocampista uruguaiano, ma la cifra richiesta è tra i 13 e i 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

