Mukiele, accordo raggiunto tra PSG e Lipsia: i dettagli (Di domenica 24 luglio 2022) Tutto fatto tra Paris Saint Germain e Lipsia per il trasferimento di Nordi Mukiele. Il terzino destro francese sembrerebbe ormai ad un passo dal lasciare la Bundesliga per accasarsi a Parigi. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano, nella serata di ieri i due club avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento su una base di 12 milioni di euro fissi, che con i bonus porterebbero la cifra fino a 16 milioni. Mukiele-PSG-Lipsia Il terzino francese classe 1997 sarà di fatto il terzo acquisto del club parigino in questa sessione di calciomercato, ed andrà a rafforzare la corsia di destra del reparto arretrato, offrendo una più che valida opzione all'ex Inter Achraf Hakimi. Nell'ultima stagione con la maglia del club tedesco, ...

