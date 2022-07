Mondiali di atletica, salto triplo: Dallavalle tra i primi quattro al mondo (Di domenica 24 luglio 2022) Eugene – Il podio, e poi gli azzurri ai Mondiali di atletica a Eugene. Uno dopo l’altro, quarto e quinto. Il bronzo mondiale non è lontano per Andrea Dallavalle, quarto al mondo nel salto triplo con 17,25 (-0.2), a sei centimetri dal terzo posto del cinese Zhu Yaming (17,31/-0.8). C’è invece il quinto posto per Emmanuel Ihemeje in grado di saltare 17,17 all’ultimo turno, spinto da +2.6 di vento alle spalle, e quindi di scavalcare lo statunitense Donald Scott (17,14/+0.9). Nel complesso è una prova corale estremamente positiva per il triplo azzurro a dieci anni dal bronzo olimpico di Fabrizio Donato a Londra e il quarto posto di Daniele Greco. Mai un italiano si era classificato quarto ai Mondiali: al massimo, prima di oggi, la quinta piazza di Paolo ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 24 luglio 2022) Eugene – Il podio, e poi gli azzurri aidia Eugene. Uno dopo l’altro, quarto e quinto. Il bronzo mondiale non è lontano per Andrea, quarto alnelcon 17,25 (-0.2), a sei centimetri dal terzo posto del cinese Zhu Yaming (17,31/-0.8). C’è invece il quinto posto per Emmanuel Ihemeje in grado di saltare 17,17 all’ultimo turno, spinto da +2.6 di vento alle spalle, e quindi di scavalcare lo statunitense Donald Scott (17,14/+0.9). Nel complesso è una prova corale estremamente positiva per ilazzurro a dieci anni dal bronzo olimpico di Fabrizio Donato a Londra e il quarto posto di Daniele Greco. Mai un italiano si era classificato quarto ai: al massimo, prima di oggi, la quinta piazza di Paolo ...

