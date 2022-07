(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Unalla deriva con quasi settecentoa bordo è stato soccorso a circa 124 miglia dalla, da una nave mercantile, da tre motovedetteGuardia Costiera e da un’unitàGuardia di Finanza. Sono state salvate 674 persone, ma a bordo sono stati anche trovati anche cinque corpi senza vita. La nave mercantile Nordic nell’area per l’emergenza le ha trasbordate su nave DiciottiGuardia Costiera. Isalvati sono stati trasferiti nei porti calabresi e siciliani. Le operazioni di soccorso sono avvenute in area di responsabilità Sar italiana, sotto il coordinamentoCentro operativo nazionale di soccorsoGuardia costiera italiana. L'articolo proviene da Italia Sera.

LaStampa : Cinque morti nel maxisbarco in Sicilia. Cinquecento migranti abbandonati dagli scafisti senza acqua né cibo su un p… - anperillo : ?? #Migranti, tragedia nelle acque al largo della #Libia. Soccorso dalla #Capitaneria italiana un peschereccio con… - messina_oggi : Due mezzi della Capitaneria di Porto sono approdati sul molo Norimberga dopo avere soccorso un peschereccio al larg… - infoitinterno : Peschereccio con 674 migranti soccorso al largo della Calabria - telodogratis : Migranti, peschereccio al largo della Calabria: 5 morti -

Le ultime ore sono state particolarmente impegnative per le motovedette della Guardia ......e Guardia costiera per trarre in salvo 550 persone che si trovavano a bordo di un... rese complicate dal caldo torrido a causa del quale ci sono stati alcuni malori tra i, sono ...(ANSA) - CROTONE, 24 LUG - Sono 154 le persone sbarcate nel porto di Crotone a seguito dell'intervento di soccorso di Guardia di finanza e ...Un peschereccio al largo della Libia con a bordo 500 migranti è stato soccorso da due mezzi della Capitaneria di porto che sono approdati sul molo Norimberga. Delle 500 persone soccorse, 179 sono ...