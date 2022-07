Medico morto di infarto in corsia: aveva lavorato per 24 ore consecutive (Di domenica 24 luglio 2022) Giovanni Buccoliero, 61 anni, primario facente funzioni del reparto di Medicina dell’ospedale Giannuzzi di Manduria (Taranto), è morto, probabilmente per infarto, dopo essersi accasciato alle 8.30 di sabato 23 luglio 2022. Il dottore aveva da poco completato un giro in corsia e aveva poi riferito ai colleghi di avere la necessità di andare in bagno, ma non vedendolo tornare si sono preoccupati e sono andati a cercarlo. A quel punto la tragica scoperta: il Medico era a terra ormai senza vita. Sulla base delle ricostruzioni, l’uomo era in turno da 24 ore a causa di una situazione di emergenza nella struttura. Lui, infatti, terminati il suo orario nel reparto, si era poi spostato al Pronto Soccorso per gestire al meglio i numerosi pazienti in attesa. In tantissimi, infatti, si erano ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 24 luglio 2022) Giovanni Buccoliero, 61 anni, primario facente funzioni del reparto di Medicina dell’ospedale Giannuzzi di Manduria (Taranto), è, probabilmente per, dopo essersi accasciato alle 8.30 di sabato 23 luglio 2022. Il dottoreda poco completato un giro inpoi riferito ai colleghi di avere la necessità di andare in bagno, ma non vedendolo tornare si sono preoccupati e sono andati a cercarlo. A quel punto la tragica scoperta: ilera a terra ormai senza vita. Sulla base delle ricostruzioni, l’uomo era in turno da 24 ore a causa di una situazione di emergenza nella struttura. Lui, infatti, terminati il suo orario nel reparto, si era poi spostato al Pronto Soccorso per gestire al meglio i numerosi pazienti in attesa. In tantissimi, infatti, si erano ...

fanpage : Il Dottor Giovanni Buccolieri è morto stroncato da un infarto, dopo 24 ore di lavoro no stop. L'accusa dei colleghi… - escorpioojefa : RT @vlavivlava: In un paese della mia provincia è morto d'infarto un medico, 61 anni, dopo 24 ore di lavoro continuativo tra reparto e Pron… - MedsMaddy : RT @vlavivlava: In un paese della mia provincia è morto d'infarto un medico, 61 anni, dopo 24 ore di lavoro continuativo tra reparto e Pron… - Ggmar00 : RT @vlavivlava: In un paese della mia provincia è morto d'infarto un medico, 61 anni, dopo 24 ore di lavoro continuativo tra reparto e Pron… - qjkfqxcpjy : RT @vlavivlava: In un paese della mia provincia è morto d'infarto un medico, 61 anni, dopo 24 ore di lavoro continuativo tra reparto e Pron… -