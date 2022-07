Incendi | Zaia | “Preoccupa la situazione del Veneto Raccomando massima prudenza”

(Di domenica 24 luglio 2022) VENEZIA – “Continua are ladegliin. Anche oggi si è riproposta una giornata complessa, con il nostro personale e i nostri magnifici Volontari Anto Boschivo che sono intervenuti a Lamon, Fumane e Bibione. Li ringrazio insieme a tutti coloro che sono impegnati nella stessa opera; stanno dando una grande prova di professionalità e abnegazione. Il caldo torrido sembra non dare ancora tregua; ho il ragionevole timore che la battaglia possa essere ancora lunga. In questo quadro è fondamentale l’aiuto di tutti. Rivolgo un appello allaresponsabilità da parte di tutti i cittadini”. Sono le parole del Presidente della Regione, Luca, che sta seguendo costantemente e con attenzione lo sviluppo delle ...

Veneto, oggi tre nuovi focolai.: "La battaglia sarà lunga" Roma, 24 luglio 2022 " Capitale in fiamme: sono 170 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco belle ultime 24 ore, oltre 40 ...sugliin Veneto: 'Preoccupa la situazione. Raccomando massima prudenza' Numerosi sono stati fino ad ora gli interventi dal cielo per estinguere il fuoco con il Canadair e con l'...