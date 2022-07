F1 GP Francia 2022, Perez: “Brutta ripartenza, mi sono fatto cogliere di sorpresa da Russell” (Di domenica 24 luglio 2022) “E’ stata molto Brutta la mia ripartenza, abbiamo avuto una sorta di pattinamento e credo ci fosse un problema durante la safety car. Mi sono fatto cogliere di sorpresa da Russell. Abbiamo lottato fino alla fine ma non sono riuscito a salire sul podio”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Sergio Perez, pilota della Red Bull, dopo il quarto posto nel Gran Premio di Francia di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) “E’ stata moltola mia, abbiamo avuto una sorta di pattinamento e credo ci fosse un problema durante la safety car. Midida. Abbiamo lottato fino alla fine ma nonriuscito a salire sul podio”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Sergio, pilota della Red Bull, dopo il quarto posto nel Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

