Queste le parole di Yair, primo ministro israeliano, in merito allo scontro a fuoco che c'e' stato nella notte tra il 23 e il 24 luglio a Nablus, in, tra miliziani palestinesi e ......settimana da parte di trasgressori della legge che cercano di stabilire diversi avamposti illegali in, tra gli applausi del Ministro degli Interni Ayelet Shaked. In questo modo,si ... Cisgiordania, Lapid annuncia il successo di un blitz anti-terrorismo a Nablus - Mondo 'Le forze di difesa, le unita' di sicurezza e le forze antiterrorismo israeliane hanno condotto delle operazioni contro terroristi a Nablus.Israele come l’Italia andrà alle urne tra pochi mesi (a novembre). Ma loro per le quinte elezioni anticipate in poco più di tre anni: un record mondiale.