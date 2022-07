Calenda: 'Alleanza solo con chi condivide le nostre idee' (Di domenica 24 luglio 2022) Le alleanze si decideranno sulla base del programma. Il leader di Azione Carlo Calenda non ritiene indispensabile presentarsi alle prossime elezioni con il Partito democratico e si dice pronto anche a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 luglio 2022) Le alleanze si decideranno sulla base del programma. Il leader di Azione Carlonon ritiene indispensabile presentarsi alle prossime elezioni con il Partito democratico e si dice pronto anche a ...

Linkiesta : La necessaria e urgente alleanza repubblicana contro il bipopulismo È arrivato il momento che Renzi e Calenda e Bo… - Linkiesta : @CarloCalenda dice no a un’ammucchiata anti-sovranisti guidata dal #Pd | #crisigoverno #elezioni - drGraziArcazzo : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Calenda torna al cinema. Dopo 'Cuore' interpreterà un fascista in 'Frattaglie' - irenemaddy : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Calenda torna al cinema. Dopo 'Cuore' interpreterà un fascista in 'Frattaglie' - Francesco_Rizz_ : RT @putino: Nell’intervista a Repubblica, Letta si propone di fatto come candidato premier del centrosinistra contro Giorgia Meloni, propon… -