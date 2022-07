Accordo totale in Serie A: nuova squadra per l’attaccante (Di domenica 24 luglio 2022) Il mercato della Salernitana ha cambiato ufficialmente marcia, da qualche settimana si stava lavorando all’attaccante da affidare a mister Nicola, e oggi è stato forse compiuto il passo decisivo: Bonazzoli sembrerebbe molto vicino. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca di Marzio, i granata avrebbero trovato un Accordo con la Sampdoria sulla base di 4,5 milioni di euro. Esborso notevole che evidenzia la forte volontà della dirigenza di puntare sul bomber salvezza dello scorso anno. Mercato Salernitana Bonazzoli I due club sarebbero al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, entro le prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. La Salernitana completa il proprio reparto offensivo affidandosi a colui che lo scorso anno è stato decisivo in chiave salvezza, le ambizioni del club, però, potrebbero non fermarsi ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Il mercato della Salernitana ha cambiato ufficialmente marcia, da qualche settimana si stava lavorando alda affidare a mister Nicola, e oggi è stato forse compiuto il passo decisivo: Bonazzoli sembrerebbe molto vicino. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca di Marzio, i granata avrebbero trovato uncon la Sampdoria sulla base di 4,5 milioni di euro. Esborso notevole che evidenzia la forte volontà della dirigenza di puntare sul bomber salvezza dello scorso anno. Mercato Salernitana Bonazzoli I due club sarebbero al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, entro le prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. La Salernitana completa il proprio reparto offensivo affidandosi a colui che lo scorso anno è stato decisivo in chiave salvezza, le ambizioni del club, però, potrebbero non fermarsi ...

