WWE: Nuova aggiunta alla Maximum Male Models, è la sorella di Max Dupri e arriva da NXT (Di sabato 23 luglio 2022) Sta facendo molto discutere la Nuova stable nata in queste settimane a SmackDown con a capo Max Dupri, conosciuto come LA Knight ad NXT. Una stable per ora incentrata sul tema della moda, nelle scorse settimane Dupri ha rivelato i primi due membri Mace e Mansoor, con nomi leggermente cambiati e letti alla francese. La scorsa settimana Dupri ha annunciato anche un ingresso femminile e stanotte abbiamo scoperto di chi si tratta. A sorpresa la sorella Max Dupri non era presente questa notte a SmackDown e i motivi della sua assenza non si conoscono, ma la sorella si è auto-presentata in un breve segmento backstage. Con alle spalle ma.çé e mån.sôör la Nuova arrivata ha detto di chiamarsi Maxxine ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 23 luglio 2022) Sta facendo molto discutere lastable nata in queste settimane a SmackDown con a capo Max, conosciuto come LA Knight ad NXT. Una stable per ora incentrata sul tema della moda, nelle scorse settimaneha rivelato i primi due membri Mace e Mansoor, con nomi leggermente cambiati e lettifrancese. La scorsa settimanaha annunciato anche un ingresso femminile e stanotte abbiamo scoperto di chi si tratta. A sorpresa laMaxnon era presente questa notte a SmackDown e i motivi della sua assenza non si conoscono, ma lasi è auto-presentata in un breve segmento backstage. Con alle spalle ma.çé e mån.sôör lata ha detto di chiamarsi Maxxine ...

