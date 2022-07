VIDEO Berrettini-Thiem 2-0 | ATP Gstaad | highlights e sintesi Dominio dell’italiano | che vola in finale

(Di sabato 23 luglio 2022) Matteonon si ferma più e la delusione di Wimbledon è già alle spalle. Tornato in campo dopo la positività al Covid-19, l’azzurro è già pronto a trionfare:infatti innell’ATP disulla terra rossa. Il romano si è imposto nel penultimo atto nettamente per 2-0 (6-1 6-4) sul redivivo austriaco Dominic. Match dominato in lungo e in largo dall’azzurro, nonostante alcuni ottimi colpi del vincitore degli US Open 2020. Andiamo a rivivere l’incontro con ildi Sky Sport.BATTEINFoto: Lapresse

sportface2016 : Ecco gli highlights della semifinale tra #Berrettini e #Thiem - krvlng_ : datemi subito il video di questo dritto spettacolare #Berrettini - lupazzottu : RT @WeAreTennisITA: ?? 'Dopo il cambio campo sul 5-1 nel tiebreak ho giocato bene e sono arrivato sul 5-3, li ho cominciato a crederci. Thie… - EnricoC32218512 : Selfie con Ennio Morricone a Roma febbraio 2018 !. ( Marotta,dazn,berrettini,iostoconadl,westham,wijnaldum,campagna… - WeAreTennisITA : ?? 'Dopo il cambio campo sul 5-1 nel tiebreak ho giocato bene e sono arrivato sul 5-3, li ho cominciato a crederci.… -

Gli highlights di Matteo- Dominic Thiem , semifinale dell' Atp di Gstaad 2022 . L'azzurro domina il match contro l'austriaco per 6 - 1 6 - 4 e vola in finale, la terza consecutiva dopo i titoli di Stoccarda e del ...Ilcon gli highlights del match tra Matteoe Pedro Martinez, terminato con la vittoria in rimonta dell'azzurro col punteggio di 3 - 6 7 - 6(5) 6 - 1. Il tennista romano è protagonista di ...Matteo Berrettini non si ferma più e la delusione di Wimbledon è già alle spalle. Tornato in campo dopo la positività al Covid-19, l'azzurro è già pronto a trionfare: vola infatti in finale nell'ATP d ...GSTAAD (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini non si ferma e prenota un posto in finale allo “Swiss Open Gstaad”, Atp 250 da 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson ...