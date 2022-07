Una Vita Anticipazioni 24 luglio 2022: Ramon non vuole vedere il piccolo Moncho! (Di sabato 23 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 24 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Ramon non si presenterà alla merenda organizzata da Fabiana per riunirlo con il suo nipotino Moncho. Il bambino resterà molto deluso dal nonno! Leggi su comingsoon (Di sabato 23 luglio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 24su Canale 5. Le trame rivelano chenon si presenterà alla merenda organizzata da Fabiana per riunirlo con il suo nipotino Moncho. Il bambino resterà molto deluso dal nonno!

zerocalcare : Lascio questo mattoncino solo perché il 23 c'è una manifestazione nazionale a Piacenza e mi sembra che ci sia una s… - borghi_claudio : @SabrySocial @TonyZeta77 @chiaraped @EnricoLetta La volontà non è mai solo di uno. Ci deve essere quella del partit… - enpaonlus : Una vita per arrivare a questo invito esitante.Una vita…Quanto bene sarebbe stato possibile fare con una parola chi… - ienablinski : RT @UgoCianetti: A #Genova il termometro alle 12.30 segna 37 gradi: Manuela suona al citofono di Anna, 92 anni, un passato come oss e una v… - las3rman : @crislomb Una facciata, quella loro vita politica fatta di vuote chiacchiere, peraltro con argomenti perdenti a pri… -