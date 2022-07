Simona Ventura super corteggiata? La proposta non può essere rifiutata (Di sabato 23 luglio 2022) Simona Ventura sarebbe di nuovo super corteggiata per un motivo in particolare, da lei stessa poi arriva la risposta. Simona Ventura torna a rimbalzare sulle cronache dello spettacolo per quanto riguarda una serie di rumors che girano attorno a lei. Gli ultimi mesi sono stati impegnatissimi con la tv. La conduttrice, infatti, dopo l’ultima conduzione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 23 luglio 2022)sarebbe di nuovoper un motivo in particolare, da lei stessa poi arriva la risposta.torna a rimbalzare sulle cronache dello spettacolo per quanto riguarda una serie di rumors che girano attorno a lei. Gli ultimi mesi sono stati impegnatissimi con la tv. La conduttrice, infatti, dopo l’ultima conduzione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : La Talpa, il grande rifiuto di Simona Ventura a Maria De Filippi - ornella47381466 : Molto carina la puntata con Simona Ventura e Paola Perego. #ilunatici - zazoomblog : Simona Ventura in bikini esplode di gioia: “Una giornata spettacolare” - #Simona #Ventura #bikini #esplode - nature1993boy : @Simo_Ventura sei in splendida forma Simona...come sempre!!!un bacio grande - AssiaVonNeumann : @Gianmos Simona Ventura non ci ha proprio insegnato niente! -