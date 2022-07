Questione portieri | De Laurentiis sicuro | “Meret non può pensare una cosa del genere”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 luglio 2022) Questa sera, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli, Aurelio De, è tornato a parlare dopo diverso tempo. Il patron azzurro è uscito allo scoperto su diverse situazioni sia per quanto riguarda il mercato sia per la prossima stagione (nuove maglie e abbonamenti), ma non si è nascosto anche su alcune questioni rimaste in sospeso. Laportiere, ad esempio, è stata affrontata nel corso dell’intervista: di seguito le sue parole. Aurelio De(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) “Nella nostra storia abbiamo sempre avuto deidi personalità: i primi duenon posso essere di riserva. Il fatto che uno possa risentirsi perché il portiere è bravo, ma anche lì… È importante come l’allenatore sappia ...