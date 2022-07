ItaSportPress

Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ... il Trofeo Carlo Lovari e ilMatteo Bertolazzi . La settima edizione del Trofeo Carlo ......Cavalier Attilio Camozzi. Situazione In campo subito le due squadre che hanno ancora le ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ... Pallanuoto, 4^ Memorial Mauro Maugeri: la Pozzillo vince torneo master Torneo per onorare il ct del Setterosa, ma è stato anche un evento di solidarietà: l’incasso delle iscrizioni è stato interamente devoluto all’AIRC.La squadra è stata promossa nella categoria superiore dopo il brillante risultato ottenuto in Campionato nella corrente stagione sportiva dove si è classificata al 2° posto. Anche le altre squadre del ...