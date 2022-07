Mondiali di atletica, Tortu: “Difficile vincere di nuovo. Agli Europei sarà riscatto” (Di sabato 23 luglio 2022) Eugene – Non è arrivata la finale che avrebbe voluto Filippo. Dopo il tempone fatto nei 200 metri in semifinale, abbassando di un secondo il personal best di Nairobi (nel 2021 20”11 e nel 2022 a Eugene 20”10), ai Mondiali di atletica l’azzurro si è piazzato settimo insieme ai compagni di squadra della 4×100. Niente finale per i campioni olimpici (leggi qui) e a margine della gara Tortu scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook: “vincere è difficilissimo, ripetersi lo è ancora di più. La voglia di riscatto sarà il carburante per gli Europei di Monaco. Abbiamo il dovere di riprovare a sognare… Forza Italia”. Una promessa corale evidentemente, da parte di tutti loro. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022) Eugene – Non è arrivata la finale che avrebbe voluto Filippo. Dopo il tempone fatto nei 200 metri in semifinale, abbassando di un secondo il personal best di Nairobi (nel 2021 20”11 e nel 2022 a Eugene 20”10), aidil’azzurro si è piazzato settimo insieme ai compagni di squadra della 4×100. Niente finale per i campioni olimpici (leggi qui) e a margine della garascrive sulla sua pagina ufficiale Facebook: “è difficilissimo, ripetersi lo è ancora di più. La voglia diil carburante per glidi Monaco. Abbiamo il dovere di riprovare a sognare… Forza Italia”. Una promessa corale evidentemente, da parte di tutti loro. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per ...

